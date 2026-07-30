Wallner fordert sofortige Zivildienst-Verlängerung

Warnung vor Ungleichgewicht beim Zivildienst

Einen großen Kritikpunkt hat Wallner allerdings ausgemacht: Durch die Reform verschiebe sich das bisherige Verhältnis von 2:3 zwischen Wehr- und Zivildienstdauer auf 1:1 – also zulasten der Soldaten. Somit sei auch mit einem weiteren Anstieg der Zivildienstanmeldungen zu rechnen.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die zusätzlichen zwei Monate Zivildienst zunächst freiwillig sind und erst unter bestimmten Voraussetzungen ab 2028 automatisch verpflichtend werden. Wallner ist das viel zu vage: „Wenn der Wehrdienst länger dauert, sollte das auch beim Zivildienst nachvollzogen werden – und zwar nicht erst über einen Automatismus im Bedarfsfall, sondern von Beginn an.“