Ausweichmanöver in Lustenau endet im Straßengraben

Ein 40-jähriger Pkw-Lenker war gegen 15.30 Uhr auf der Zellgasse unterwegs. Um einen Fahrradfahrer zu passieren, setzte er zum Überholen an. Ein nachfolgender 65-jähriger Autolenker, der zeitgleich beide Verkehrsteilnehmer überholen wollte, musste abrupt ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Pkw zu verhindern. Sein Wagen kam dabei von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht.