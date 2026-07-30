„Der Liebe Gott muss mich für großartig halten“

„Wenn jemand mein Leben verfilmen sollte, finde ich, George Clooney sollte mich spielen. Meine Frau denkt, das würde ideal passen.“ Nicht nur José Mourinho und seine Familie sind glühende Mourinho-Fans – sondern auch Reals Präsident Florentino Pérez, der den Verein seit 2009 in seiner zweiten Amtszeit leitet und vor einem Monat wiedergewählt wurde. Nach zwei titellosen Saisonen mit vielen Streitereien benötigen die Königlichen vor allem Ruhe – fraglich, ob der portugiesische Coach da behilflich sein kann.