„Der Liebe Gott muss mich für großartig halten“

Siege, Sprüche und Skandale: Kulttrainer José Mourinho greift erneut mit Real Madrid an und gastiert mit den Königlichen am Samstag für einen Test in Klagenfurt. Die Liste seiner verbalen und körperlichen Fehltritte ist lang, seine Flucht in der Wäschetruhe legendär.
„Wenn jemand mein Leben verfilmen sollte, finde ich, George Clooney sollte mich spielen. Meine Frau denkt, das würde ideal passen.“ Nicht nur José Mourinho und seine Familie sind glühende Mourinho-Fans – sondern auch Reals Präsident Florentino Pérez, der den Verein seit 2009 in seiner zweiten Amtszeit leitet und vor einem Monat wiedergewählt wurde. Nach zwei titellosen Saisonen mit vielen Streitereien benötigen die Königlichen vor allem Ruhe – fraglich, ob der portugiesische Coach da behilflich sein kann.
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