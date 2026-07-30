Bregenzer Festspiele rüsten sich für Rekordtag

Es geht Schlag auf Schlag

Zum Rekordtag tragen zudem drei weitere Veranstaltungen bei: der „Ö1-Klassik-Treffpunkt“ im Seefoyer, das Kammerkonzert „Von Britannien nach Böhmen“ im Seestudio sowie die zweite Aufführung von „The Passion of the Common Man“ auf der Werkstattbühne. Dem nicht genug, werden im Laufe des Tages knapp 2000 weitere Besucher zu den Seebühnenführungen und den Einführungsvorträgen zu „La traviata“ erwartet.