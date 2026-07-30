„Deutsche haben nie versucht, mich abzuwerben“

„Was ich gelernt habe: Man darf einen Fehler machen. Aber einen Fehler zweimal zu machen, ist nicht gut!“ Nach den Olympiaplätzen 26 und 21 hat Ski-Ass Stefan Babinsky doch eine Zeit lang gebraucht, die Enttäuschung von Bormio zu verarbeiten. „Ich hab mir viel vorgenommen gehabt, auch erhofft. Vielleicht zu viel. Aber ich habe daraus gelernt.“