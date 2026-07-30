„Höllenlärm!“: Raser rauben Wienern den Schlaf

„Es ist ein unerträglicher Höllenlärm!“: Heulende Motoren, quietschende Reifen, illegale Autorennen und das mitten in der Nacht. Immer mehr Anrainer in Favoriten und in der Donaustadt sind verzweifelt, wie sie der „Krone“ berichten.
Bei den tropischen Nächten bleibt vielen Wienern keine andere Wahl: Die Fenster müssen offen bleiben, damit die Hitze aus der Wohnung entweichen kann. Doch statt der erhofften Abkühlung dröhnt vielerorts bis tief in die Nacht Motorenlärm durch die Straßen. Für Anrainer wird der Schlaf damit zur echten Geduldsprobe.
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