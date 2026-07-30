„Höllenlärm!“: Raser rauben Wienern den Schlaf

Bei den tropischen Nächten bleibt vielen Wienern keine andere Wahl: Die Fenster müssen offen bleiben, damit die Hitze aus der Wohnung entweichen kann. Doch statt der erhofften Abkühlung dröhnt vielerorts bis tief in die Nacht Motorenlärm durch die Straßen. Für Anrainer wird der Schlaf damit zur echten Geduldsprobe.