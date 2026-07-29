Barocke Chormusik meisterhaft gesungen

Bach also stand auf dem Programm des Chorkonzerts in Sankt Gallus – und nicht nur der große Johann Sebastian, sondern auch Werke seiner Onkel Johann Michael Bach und Johann Christoph Bach, dazu solche aus der Feder von Carl Philipp Emanuel Bach, dem Sohn Johann Sebastians und seiner ersten Frau Maria Barbara. In schönem Wechsel programmiert, erkannte man bald die Unterschiede zwischen den Komponisten, sei es aufgrund des Stils der über drei Generationen verteilten Musik, sei es in der Meisterschaft. Denn auch wenn das Programmheft als Komponisten des letzten Werkes Johann Christoph Bach auswies, so hörte doch wohl jeder, dass die Motette „Singet dem Herrn ein neues Lied“ in Wirklichkeit vom alle überragenden Johann Sebastian war.