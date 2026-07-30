Mopedlenkerin (17) auf Ölspur gestürzt

Ereignet hat sich der Vorfall am Nachmittag gegen 15.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Hofsteigstraße (L3) mit der Rheinstraße (L202). Die 17-Jährige war dort mit ihrem Moped auf der Linksabbiegespur in Richtung Fußach unterwegs, als sie plötzlich auf eine Ölspur geriet und infolgedessen die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor. Die Jugendliche kam daraufhin zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen im Bereich beider Handgelenke zu.