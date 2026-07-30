Mopedlenkerin (17) auf Ölspur gestürzt

In Hard (Vorarlberg) kam am Mittwoch eine Jugendliche mit ihrem Zweirad zu Fall. Zum Verhängnis geworden war ihr eine Verunreinigung auf der Fahrbahn. Die 17-Jährige zog sich beim Sturz leichte Blessuren zu. Nun wird nach dem verantwortlichen Fahrzeuglenker gesucht.
Ereignet hat sich der Vorfall am Nachmittag gegen 15.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Hofsteigstraße (L3) mit der Rheinstraße (L202). Die 17-Jährige war dort mit ihrem Moped auf der Linksabbiegespur in Richtung Fußach unterwegs, als sie plötzlich auf eine Ölspur geriet und infolgedessen die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor. Die Jugendliche kam daraufhin zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen im Bereich beider Handgelenke zu.
Hinweise erbeten
Um den Verursacher der gefährlichen Ölspur ausfindig zu machen, werden Personen, die sachdienliche Angaben machen können, ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Hard in Verbindung zu setzen.
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