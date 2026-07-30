So lief der „Rucktritt“ auf Raten schließlich ab

„Der geht nie“, sagte Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz noch am Mittwochabend in kleiner Runde. Dann ging er doch – wenige Stunden später und zur Überraschung fast aller. Walter Ruck, der nach „Krone“-Berichten über das Stelzen-Gate unter Druck geraten war, verkündete Donnerstagfrüh in einer Vorstandssitzung des Wiener Wirtschaftsbundes seinen Rücktritt. Das Protokoll seines Abgangs: