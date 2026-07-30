Brutzelnde Hitze zum Start des Szene Openairs

Den Besuchern des Szene Openairs am Alten Rhein in Lustenau steht ein heißes Wochenende bevor. Temperaturen bis zu 37 Grad werden erwartet. Musikalisch heizen unter anderem Seiler & Speer dem Publikum ein.
Am Donnerstag startet am Alten Rhein in Lustenau das 36. Szene Openair. Und das Festival wird nicht nur aus musikalischer Sicht heiß: Bereits zum Auftakt brutzeln die Besucher bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen bis zu 37 Grad. Und auch das restliche Wochenende über ist kaum Abkühlung in Sicht, es geht mit 30 Grad und mehr weiter. Einzig der Samstag könnte etwas kühler und – Szene-typisch – gewittrig ausfallen.
Neben den tropischen Temperaturen heizen Bands wie Seiler & Speer, Zartmann, Meute, Bibiza oder auch Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys den über 25.000 Festivalbesuchern ein.
Gratis-Trinkwasser – und 30.000 Liter Bier
Trinken ist bei diesen Temperaturen unerlässlich – und damit ist in erster Linie Wasser gemeint. So steht den Festivalbesuchern auch an zwei Stellen auf dem Gelände kostenloses Trinkwasser zur Verfügung. Weitere Abkühlung findet man an eigens eingerichteten Schattenplätzen oder bei einem Sprung in den Alten Rhein. Und auch für ausreichend kaltes Bier ist gesorgt: 30.000 Liter stehen für ein feuchtfröhliches Wochenende bereit.
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