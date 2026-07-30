Brutzelnde Hitze zum Start des Szene Openairs

Gratis-Trinkwasser – und 30.000 Liter Bier

Trinken ist bei diesen Temperaturen unerlässlich – und damit ist in erster Linie Wasser gemeint. So steht den Festivalbesuchern auch an zwei Stellen auf dem Gelände kostenloses Trinkwasser zur Verfügung. Weitere Abkühlung findet man an eigens eingerichteten Schattenplätzen oder bei einem Sprung in den Alten Rhein. Und auch für ausreichend kaltes Bier ist gesorgt: 30.000 Liter stehen für ein feuchtfröhliches Wochenende bereit.