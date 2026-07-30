Ruck-Rücktritt lässt Ludwig kleinlaut zurück

Kickl nennt Ludwig „roten Skandal-Zwilling“

FPÖ-Parteichef Herbert Kickl fand am Donnerstag ebenfalls scharfe Worte: „Ruck geht, aber das schwarz-rote System der Packelei und des Postenschachers bleibt“, kommentierte er den Rücktritt. Er sieht ein weitreichenderes Problem und meinte, das ,Selbstbedienungsbetriebssystem‘, das jetzt zutage getreten sei, „bricht wegen Rucks Rücktritt nicht zusammen. Es bleibt die Frage, wie es jetzt mit SPÖ-Bürgermeister Ludwig, der sich quasi als ,roter Skandal-Zwilling‘ bis zuletzt hinter ihn gestellt hat, weitergeht?“