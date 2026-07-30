SPÖ fordert Stärkung des Bodenfonds Vorarlbergs

Direkte Zusammenarbeit mit Wohnbauträgern

Die SPÖ fordert deshalb in ihrem Antrag, dass der Bodenfonds direkt mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern zusammenarbeiten, Flächen erwerben und Projekte entwickeln kann. „Wir haben erst dann ausreichend bezahlbare Wohnungen, wenn sie auch endlich gebaut werden. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger brauchen einen Wohnungsschlüssel, keine Ankündigungen“, stellt Leiter klar.