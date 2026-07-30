Wer Eltern pflegt, hat Zusatzanspruch aufs Erbe

Ein Linzer (55) scheiterte daran, seine Mutter zu versorgen. Sie starb wegen Vernachlässigung – ein Extremfall, der aufregt und in einem Prozess endete. Aber 81 Prozent der Oberösterreicher wollen daheim alt werden. Ein Überblick, wie das gut gelingen kann. Und es gibt auch Verpflichtungen für Kinder, die aber nicht „umsonst“ pflegen müssen.