Wer nach Süden will, muss weit nach Norden fahren

Als Außenstehender kann man darüber lachen, bei den betroffenen Pendlern und Anwohnern überwiegt allerdings der Ärger. Denn die alternative Streckenführung, die sich die Verkehrsplaner des Landes Vorarlberg ausgedacht haben, um die Kreisverkehr-Baustelle zu umfahren, grenzt an einen Schildbürgerstreich.