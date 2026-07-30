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Absurde Umleitung

Wer nach Süden will, muss weit nach Norden fahren

Vorarlberg
30.07.2026 05:00
In Rankweil sorgt aktuell eine Umleitung für Verwirrung und jede Menge Ärger.
In Rankweil sorgt aktuell eine Umleitung für Verwirrung und jede Menge Ärger.(Bild: Marktgemeinde Rankweil/ Bernd Oswald)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

In Rankweil (Vorarlberg) wird derzeit der Kreuzungsbereich Stiegstraße/Alemannenstraße in einen Kreisverkehr umgestaltet. So weit, so gut. Die Verkehrsführung während der Bauphase sorgt jedoch für Kopfschütteln – und bringt Autofahrer auf die Palme.

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Als Außenstehender kann man darüber lachen, bei den betroffenen Pendlern und Anwohnern überwiegt allerdings der Ärger. Denn die alternative Streckenführung, die sich die Verkehrsplaner des Landes Vorarlberg ausgedacht haben, um die Kreisverkehr-Baustelle zu umfahren, grenzt an einen Schildbürgerstreich.

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