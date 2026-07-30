Von Otter: „Gefühle sind nicht mehr erwünscht“

„Krone“: Frau von Otter, „Passion of the Common Man“ ist ein weltliches Oratorium von Daniel Bjarnason und Royce Vavrek. Um was geht es?

Anne Sofie von Otter: Es ist ein Blick in die nahe Zukunft. Die technischen Möglichkeiten beherrschen die Menschen. Menschlichkeit und Gefühle sind nicht mehr erwünscht. Allen geht es die ganze Zeit gut. Trauer oder Kummer darf es nicht mehr geben. Doch die drei Soli haben ganz starke Geschichten dazu, sie zeigen sehr wohl Gefühle.