Schüler drohte, Lehrerinnen mit Machete zu köpfen

Die Richterin sah das jedoch anders, Geständigkeit und das junge Alter sprachen für sie klar für eine Diversion. Ihr Urteil: 60 Stunden Sozialarbeit abzuleisten binnen sechs Monaten. Doch statt das Angebot dankbar anzunehmen, fragte der Teenager unverblümt: „Gibt es kein anderes Angebot?“ Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Nein“, riefen Richterin, Staatsanwalt und Verteidigung im Chor.