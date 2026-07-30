Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diversion statt Strafe

Schüler drohte, Lehrerinnen mit Machete zu köpfen

Vorarlberg
30.07.2026 07:25
Der Angeklagte hatte großes Glück, er kam mit einer Diversion davon. Es bleibt die Hoffnung, ...
Der Angeklagte hatte großes Glück, er kam mit einer Diversion davon. Es bleibt die Hoffnung, dass er sich bessert.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein junger Armenier fühlte sich an einer Bludenzer Schule gemobbt und reagierte mit blankem Hass, indem er auf der internen Schulplattform die Direktorin und seine Klassenlehrerin bedrohte. Am Mittwoch musste sich das 15-jährige Früchtchen dafür am Landesgericht Feldkirch verantworten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Den Kopf gesenkt, die Eltern an seiner Seite – so betrat der 15-jährige Armenier den Gerichtssaal. Doch die gebückte Haltung täuschte über sein eigentliches Wesen hinweg. Auf die Fragen von Richterin Katrin Feurle reagierte der Teenager auffallend teilnahmslos, seine Antworten blieben schmallippig. Immerhin so viel ließ sich herausfinden: Weder Schule noch Arbeit gehören derzeit zu seinem Alltag.

Dass er bislang unbescholten dasteht, hat wenig mit seinem Verhalten zu tun. Der junge Armenier war den Behörden schon früher aufgefallen – nur konnte er wegen seiner damaligen Strafunmündigkeit nicht belangt werden. Jetzt, mit 15 Jahren, ist damit Schluss.

Brutale Drohung und derbe Worte
Gegenstand der Verhandlung war eine Hassbotschaft gegen seine Klassenvorständin und die Direktorin einer Bludenzer Schule. Am 18. Juni hatte der Schüler auf der internen Schulplattform geschrieben: „Diesen beiden gehört mit einer Machete der Kopf abgeschlagen.“

Anschließend folgte ein derber Satz, der an dieser Stelle nicht zitiert werden soll. Hintergrund der Drohung sei gewesen, dass der Jugendliche sich gemobbt gefühlt haben soll. Immerhin: Sein Unrecht sieht er inzwischen ein, er hat sich sogar bei den Lehrerinnen entschuldigt.

Lesen Sie auch:
Ein Fall, der betroffen macht: Was der 36-Jährige im Gerichtssaal zu sagen hatte, ließ keinen ...
Einbruch aus Hunger
Waldmensch wurde aus Verzweiflung zum Kriminellen
29.07.2026

Angeklagter: „Gibt es kein anderes Angebot?“
Der Staatsanwalt blieb dennoch hart und sprach sich aus spezialpräventiven Gründen gegen eine Diversion aus – mit deutlichem Verweis auf den Amoklauf an einer Grazer Schule vor einem Jahr.

Die Richterin sah das jedoch anders, Geständigkeit und das junge Alter sprachen für sie klar für eine Diversion. Ihr Urteil: 60 Stunden Sozialarbeit abzuleisten binnen sechs Monaten. Doch statt das Angebot dankbar anzunehmen, fragte der Teenager unverblümt: „Gibt es kein anderes Angebot?“ Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Nein“, riefen Richterin, Staatsanwalt und Verteidigung im Chor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
30.07.2026 07:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
23° / 33°
Symbol wolkenlos
Bludenz
21° / 36°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
21° / 36°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
21° / 35°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
109.283 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
99.426 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.229 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
760 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
671 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Mehr Vorarlberg
Diversion statt Strafe
Schüler drohte, Lehrerinnen mit Machete zu köpfen
Krone Plus Logo
Absurde Umleitung
Wer nach Süden will, muss weit nach Norden fahren
Brandgefahr
Strenges Rauchverbot im Wald für ganz Vorarlberg
Bregenzer Festspiele
Barocke Chormusik meisterhaft gesungen
Unfall in Bludenz
14-jähriger E-Scooter-Lenker von Auto erfasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf