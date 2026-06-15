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Gartenfreunde

Wo Ideen Wurzeln schlagen und Gemeinschaft wächst

Vorarlberg
15.06.2026 07:30
Eine Oase: der Gemeinschaftsgarten in Bezau.
Eine Oase: der Gemeinschaftsgarten in Bezau.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Mit viel Engagement und Überzeugungskraft haben die „Gartenfreunde Reuthe Bezau“ Projekte geschaffen, die über den Anbau von Obst und Gemüse hinausgehen und lebendige Begegnungsorte entstehen lassen.

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Isabella Moosbrugger hatte eine Vision, in der Lebensmittel auf gesunden Böden wachsen und ohne lange Transportwege bei den Menschen ankommen, in der generationsübergreifendes Gartenwissen geteilt wird und Dorfgemeinschaften ein lebendiges Miteinander sind. Um diesem Ideal ein Stück näherzukommen, hat sich die Obfrau der „Gartenfreunde Reuthe Bezau“ gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern mit Herzblut und Tatkraft an die Umsetzung gemacht. „Ich denke, es ist wichtig, dass der Anteil der Selbstversorgung in Vorarlberg steigt. Derzeit liegen wir nur bei etwa acht Prozent“, sagt die Wälderin.

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