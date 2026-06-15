Wo Ideen Wurzeln schlagen und Gemeinschaft wächst

Isabella Moosbrugger hatte eine Vision, in der Lebensmittel auf gesunden Böden wachsen und ohne lange Transportwege bei den Menschen ankommen, in der generationsübergreifendes Gartenwissen geteilt wird und Dorfgemeinschaften ein lebendiges Miteinander sind. Um diesem Ideal ein Stück näherzukommen, hat sich die Obfrau der „Gartenfreunde Reuthe Bezau“ gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern mit Herzblut und Tatkraft an die Umsetzung gemacht. „Ich denke, es ist wichtig, dass der Anteil der Selbstversorgung in Vorarlberg steigt. Derzeit liegen wir nur bei etwa acht Prozent“, sagt die Wälderin.