Walter Batruel for ever!

Ich erinnere mich: Als meine drei Buben noch klein waren, besuchten wir die Perle Batruel in seiner Behausung. Er setzte seinen Dreispitz auf, ließ die Buben auf dem Floß Platz nehmen, das er, versteckt auf der österr. Seite an einem Weidenstamm festgebunden hatte, zog ein Leintuch hoch, welches als Segel diente, schipperte hinaus auf den offenen Alten Rhein.