Warum der König in den USA oval ist – und bleibt

Wieso American Football im Land der unbegrenzten Möglichkeiten mehr als nur ein Sport ist und die Milliardenliga NFL weiter alle Grenzen sprengt. Plus: Warum der Rekord-Superdome in New Orleans nicht nur eine Mega-Sportstätte, sondern auch ein Symbol der Hoffnung ist.
Dass im eigenen Land die Fußball-WM volle Fahrt aufnimmt, ist für die US-Amerikaner vielerorts „eh nett“. Der König ist und bleibt oval: American Football ist in der DNA dieses Landes verankert wie keine andere Sportart.
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