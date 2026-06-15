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ÖGK überwies Geld

158 Euro für Arzttermin bekommen, den es nie gab

Oberösterreich
15.06.2026 08:00
Der Pensionistin wurde von der ÖGK Geld für zwei Arzttermine rückerstattet, die es nie gab ...
Der Pensionistin wurde von der ÖGK Geld für zwei Arzttermine rückerstattet, die es nie gab (Symbolbild).(Bild: Robert Kneschke)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Ein älteres Ehepaar bekam für gleich zwei Behandlungen 158,15 Euro von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zurückerstattet. Allerdings war das Paar an diesen Tagen gar nicht beim Arzt. Der Irrtum kostete den ehrlichen Senioren – die das Geld zurück überweisen wollten – viele Nerven.

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Was würden Sie tun, wenn Ihnen die ÖGK mitteilt, dass sie 158,15 Euro für frühere Aufwendungen erhalten und Sie können sich beim besten Willen nicht erinnern, dass Sie ärztliche Leistungen in Anspruch genommen haben und somit Aufwendungen hatten? Diese Frage stellte sich ein älteres Ehepaar aus dem Raum Wels, als sie auf ihr Konto blickten und sich über den Geldsegen wunderten.

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