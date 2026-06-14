Feuewehreinsatz bei Grillerei in Nüziders

Da der Rauch aber auch ins Innere des Hauses vorgedrungen war, musste die Feuerwehr die Immobilie entlüften. Ein Hausbewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Nüziders mit 20 Mannn sowie zwei Fahrzeugen und die Rettung.