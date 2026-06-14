Feuewehreinsatz bei Grillerei in Nüziders

Zu einem Umfall kam es bei einer Grill-Session in der Vorarlberger Gemeinde Nüziders: Ein Windstoß ließ die Funken spritzen, die Florianijünger mussten das Wohnhaus durchlüften.
Am Samstagnachmittag gegen 15:37 Uhr wurde im Garten eines Wohnhauses in Nüziders gegrillt. Plötzlich fuhr ein heftiger Windstoß in den Kugelgrill, die Funken flogen dadurch aus dem Gefäß und entzündeten einige Pakete, die neben dem Griller lagerten. Nachbarn reagierten rasch und löschten das Feuer mit Wasser.
Da der Rauch aber auch ins Innere des Hauses vorgedrungen war, musste die Feuerwehr die Immobilie entlüften. Ein Hausbewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Nüziders mit 20 Mannn sowie zwei Fahrzeugen und die Rettung.
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