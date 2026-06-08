Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia

Rekord-Aufgriff bei Zigaretten in Italien

Dort klickten für sechs Ukrainer die Handschellen. Bei den sichergestellten Waren handelte es sich um einen Rekord-Aufgriff in Italien! Der zuständige Untersuchungsrichter am Gericht von Pordenone schloss sich der Darstellung der Staatsanwaltschaft umgehend an und ordnete Untersuchungshaft für das Septett an.