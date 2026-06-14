Brandstiftung in Bregenzer Wohnhaus

Zu einem Einsatz der Florianijünger kam es am Samstagnachmittag in Bregenz. Dort war in einem Abstellraum eines Wohnhauses Feuer ausgebrochen, es wird Brandstiftung vermutet.
Am Samstag um 14.12 Uhr ging der Feueralarm in Bregenz los. In einer Wohnhausanlage in der Achsiedlungsstraße war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Brand war in einem Kinderwagenabstellraum im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand durch das Eingreifen von Ersthelfern mit Handfeuerlöschgeräten eingedämmt worden. Die Freiwilligen Feuerwehren Bregenz Vorkloster und Bregenz Stadt übernahmen schließlich die Nachlöscharbeiten.
Im Abstellraum wurden durch die Flammen zwei Fahrräder beschädigt. An einem weiteren Bike wurde augenscheinlich versucht, den Sattel zu entzünden, was aber misslang. Es wird angenommen, dass es sich um Brandstiftung handelt, die Ermittlungen laufen.
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