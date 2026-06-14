Brandstiftung in Bregenzer Wohnhaus

Am Samstag um 14.12 Uhr ging der Feueralarm in Bregenz los. In einer Wohnhausanlage in der Achsiedlungsstraße war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Brand war in einem Kinderwagenabstellraum im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand durch das Eingreifen von Ersthelfern mit Handfeuerlöschgeräten eingedämmt worden. Die Freiwilligen Feuerwehren Bregenz Vorkloster und Bregenz Stadt übernahmen schließlich die Nachlöscharbeiten.