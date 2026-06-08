Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot

27 Busse der abgestellten Busse brannten vollständig aus. Den Mitarbeitern von Viação Anchieta, das vor allem den städtischen Linienverkehr in Belo Horizonte betreibt, gelang es aber noch, etwa 20 weitere Fahrzeuge vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 16 Millionen Brasilianische Real (umgerechnet knapp 2,7 Mio. Euro). Niemand wurde verletzt.