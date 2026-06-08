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Verheerendes Feuer

Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot

Ausland
08.06.2026 15:55
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Bei einem verheerenden Großbrand in einem Busdepot in der Stadt Belo Horizonte in Brasilien sind am Sonntag 27 Linienbusse zerstört worden. Das Feuer brach auf einem angrenzenden Waldstück aus und griff das Gelände des Viação Anchieta, ein Bus- und Nahverkehrsunternehmen mit Sitz in Belo Horizonte, über.

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Die ersten Notrufe gingen laut CNN Brasil am Nachmittag bei der Feuerwehr ein. Ersten Berichten zufolge entzündete sich vermutlich ein angrenzender Grünstreifen, die Flammen breiteten sich dann rasch auf das Gelände von Viação Anchieta im Stadtteil Dom Cabral aus.

27 Busse der abgestellten Busse brannten vollständig aus. Den Mitarbeitern von Viação Anchieta, das vor allem den städtischen Linienverkehr in Belo Horizonte betreibt, gelang es aber noch, etwa 20 weitere Fahrzeuge vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 16 Millionen Brasilianische Real (umgerechnet knapp 2,7 Mio. Euro). Niemand wurde verletzt.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Durch den Einsatz von Ersatzfahrzeugen und Bussen anderer Betriebe konnte der Fahrplan auf den betroffenen Buslinien in Belo Horizonte weitgehend aufrechterhalten werden, heißt es. Laut CNN Brasil hat die Kriminalpolizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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