Spieler abgetaucht! Jetzt sorgt VSV für Klarheit

Das Kapitel Nick Hutchison hat lange für Fragezeichen gesorgt. Wie „Krone“-Leser wissen hat der US-Amerikaner dem VSV im April mitgeteilt, dass er nicht mehr in die Draustadt zurückkehren möchte. Obwohl der Vertrag noch bis Saisonende 2027 laufen würde. Wochenlang herrschte trotz Bemühungen der Blau-Weißen Funkstille.