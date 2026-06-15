Spieler abgetaucht! Jetzt sorgt VSV für Klarheit

Nach Adam Helewka (Dresden) wollte auch Publikumsliebling Nick Hutchison Villach verlassen. Das kündigte er an, war danach aber wochenlang abgetaucht. VSV-Geschäftsführer Martin Winkler sorgt jetzt für Klarheit. Ein Berlin-Stürmer ruft indes ligaweit Interesse hervor, auch beim KAC.
Das Kapitel Nick Hutchison hat lange für Fragezeichen gesorgt. Wie „Krone“-Leser wissen hat der US-Amerikaner dem VSV im April mitgeteilt, dass er nicht mehr in die Draustadt zurückkehren möchte. Obwohl der Vertrag noch bis Saisonende 2027 laufen würde. Wochenlang herrschte trotz Bemühungen der Blau-Weißen Funkstille.
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