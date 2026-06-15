Gleich neun Mann fehlen heute beim Sturm-Start

Klein, aber fein! Die Mannschaft von Coach Fabio Ingolitsch startet mit sportlichen und medizinischen Tests in die Vorbereitung. Am Mittwoch steht das erste Training an. Noch nicht an Bord sind die Teamspieler, dafür sind drei Neuzugänge erstmals in der Sturm-Wäsche zu sehen. Und ein Quartett ist zurück.
Mit einem überschaubaren Haufen startet Sturm heute in die Vorbereitung. In den nächsten zwei Tagen werden die Kicker auf Herz und Nieren durchgecheckt. Noch nicht dabei sind die Teamspieler Otar Kiteishvili, Giso Mamageischwili, Jeyland Mitchell, Luca Weinhandl, Jacob Peter Hödl, Belmin Beganovic, Filip Rozga sowie der serbische Neuzugang Petar Petrovic. Allesamt haben noch eine Woche Urlaub, müssen erst am 22. Juni einrücken. Zudem ist Leon Grgic nach Kreuzbandriss im Aufbautraining. Der Stürmer schuftete in den letzten Wochen emsig am Comeback. Wann Arjan Malic zurück ist, hängt von Bosniens WM-Auftritt ab.
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