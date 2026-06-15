Gleich neun Mann fehlen heute beim Sturm-Start

Mit einem überschaubaren Haufen startet Sturm heute in die Vorbereitung. In den nächsten zwei Tagen werden die Kicker auf Herz und Nieren durchgecheckt. Noch nicht dabei sind die Teamspieler Otar Kiteishvili, Giso Mamageischwili, Jeyland Mitchell, Luca Weinhandl, Jacob Peter Hödl, Belmin Beganovic, Filip Rozga sowie der serbische Neuzugang Petar Petrovic. Allesamt haben noch eine Woche Urlaub, müssen erst am 22. Juni einrücken. Zudem ist Leon Grgic nach Kreuzbandriss im Aufbautraining. Der Stürmer schuftete in den letzten Wochen emsig am Comeback. Wann Arjan Malic zurück ist, hängt von Bosniens WM-Auftritt ab.