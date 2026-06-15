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Lustenau-Sportchef:

„Wollen uns in der Bundesliga nicht verstecken“

Bundesliga
15.06.2026 08:00
Dieter Alge ist der Sportchef von Aufsteiger Austria Lustenau.
Dieter Alge ist der Sportchef von Aufsteiger Austria Lustenau.(Bild: Austria Lustenau)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Heute startet Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau in die Vorbereitung. Die „Krone“ bat vorab Sportchef Dieter Alge zum Interview sprach mit ihm über die Kaderplanung, die Situation um Ex-Kooperationspartner CSC und mit welchen Erwartungen und Zielen die Vorarlberger in die neue Spielzeit starten.

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Krone: Der Kader für die Bundesliga nimmt langsam Form an. Fünf Transfers wurden bereits getätigt. Was folgt jetzt noch bei Austria Lustenau?
Dieter Alge: Es fehlen noch zwei, drei Positionen. Dazu kommt noch vielleicht der eine oder andere junge Perspektivspieler dazu. Wichtig ist, dass wir uns gezielt verstärken. Wir, als Team, haben uns deshalb nach dem Aufstieg auch einen genauen Plan ausgearbeitet mit einem klaren Konzept.

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