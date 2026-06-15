„Wollen uns in der Bundesliga nicht verstecken“

Krone: Der Kader für die Bundesliga nimmt langsam Form an. Fünf Transfers wurden bereits getätigt. Was folgt jetzt noch bei Austria Lustenau?

Dieter Alge: Es fehlen noch zwei, drei Positionen. Dazu kommt noch vielleicht der eine oder andere junge Perspektivspieler dazu. Wichtig ist, dass wir uns gezielt verstärken. Wir, als Team, haben uns deshalb nach dem Aufstieg auch einen genauen Plan ausgearbeitet mit einem klaren Konzept.