Ländle-Mountainbikerin holt zweiten Weltcupsieg!

Nachdem die Bregenzerin Lina Frener schon in der Downhill-Quali der Juniorinnen beim Heimweltcup in Leogang am Freitag die klare Bestzeit markiert hatte, holte sich die 17-Jährige nun beim heutigen Rennen auch souverän den Sieg. „Zu Hause zu gewinnen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl“, jubelte Frener, „zwar war mein Stresslevel am Start so hoch wie noch nie, weil ich als Erste gestartet bin. Aber die Unterstützung an der Strecke war gewaltig!“