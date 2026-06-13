Ländle-Mountainbikerin holt zweiten Weltcupsieg!

Schon in der Quali für das Downhill-Weltcuprennen im heimischen Leogang hatte Lina Frener als Schnellste groß aufgezeigt. Am Wettkampftag ließ sich die Bregenzerin nun auch nicht ausbremsen und holte ihren zweiten Weltcup-Sieg in der Juniorenklasse.
Nachdem die Bregenzerin Lina Frener schon in der Downhill-Quali der Juniorinnen beim Heimweltcup in Leogang am Freitag die klare Bestzeit markiert hatte, holte sich die 17-Jährige nun beim heutigen Rennen auch souverän den Sieg. „Zu Hause zu gewinnen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl“, jubelte Frener, „zwar war mein Stresslevel am Start so hoch wie noch nie, weil ich als Erste gestartet bin. Aber die Unterstützung an der Strecke war gewaltig!“
Frener gelang ein ganz starker Lauf, nach 3:56.273 Minuten kam sie ins Ziel. Und verwies Aletha Ostgaard (USA/3:59.677) und Rosa Marie Jensen (Dän/4:08.205) auf die Plätze zwei und drei. Damit feierte das Ländle-Talent nach ihrem Sieg in Loudenvielle (Fra) in der vergangenen Saison nun den zweiten Weltcuperfolg und 60 Punkte für die Gesamtwertung.
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