ÖTV-Youngster holt in Trnava gleich zwei Titel

Jubel bei Maximilian Taucher! Der gerade mal 18-jährige Vorarlberger konnte sich im Finale des ITF WC50-Turniers im slowakischen Trnava im Finale gegen den an eins gesetzten Polen Kamil Fabisiak mit 6:1 und 6:4 durchsetzen. Für die ehemalige Nummer eins der Junioren-Weltrangliste war es bereits der zweite Einzel-Titel des Wochenendes.
Bereits am Samstag hatte sich das Rollstuhl-Ass an der Seite Fabisiaks im Doppelendspiel gegen Luca Arca (It) und Anto Joskic (Kro) mit 7:5 und 6:2 durchgesetzt. Für Taucher war es bereits der vierte Doppel-Titel auf der Tour, den er im Jahr 2026 einspielen konnte.
Im Einzel war es für den jungen Hohenemser der zweite Turniersieg in dieser Saison, nachdem er sich bereits im April beim WC50-Turnier im kroatischen Split hatte durchsetzen können.
Harte Arbeit brachte Titel
Auf dem Weg dahin hatte er aber ordentlich zu kämpfen. Zum Auftakt hatte gegen Pavel Gazda (Tch) über drei Sätze gehen müssen, gewann schließlich aber 6:1, 6:7 (5), 6:1. Im Viertelfinale hatte er mit dem Polen Jerzy Kuli keine Mühe, gewann 6:1, 6:0, ehe er im Halbfinale gegen den Luca Arca beim 3:6, 6:4, 6:2-Erfolg einen Rückstand drehen konnte.
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