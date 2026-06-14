ÖTV-Youngster holt in Trnava gleich zwei Titel

Harte Arbeit brachte Titel

Auf dem Weg dahin hatte er aber ordentlich zu kämpfen. Zum Auftakt hatte gegen Pavel Gazda (Tch) über drei Sätze gehen müssen, gewann schließlich aber 6:1, 6:7 (5), 6:1. Im Viertelfinale hatte er mit dem Polen Jerzy Kuli keine Mühe, gewann 6:1, 6:0, ehe er im Halbfinale gegen den Luca Arca beim 3:6, 6:4, 6:2-Erfolg einen Rückstand drehen konnte.