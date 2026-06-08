Iran stellt Beschuss gegen Israel vorerst ein

Trump schäumt wegen der Angriffe

Laut Trump streben Israel und der Iran eine „sofortige Waffenruhe“ an. Die abschließenden Verhandlungen über einen Frieden schritten voran, schrieb Trump kurz vor der iranischen Mitteilung. „Beide Seiten, Israel und Iran, streben eine sofortige Waffenruhe an! Die finalen Friedensverhandlungen laufen, sofern ihnen nicht Ignoranz oder Dummheit in die Quere kommen. Die Blockade (der für den Ölhandel wichtigen Seestraße von Hormuz) bleibt bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens in vollem Umfang bestehen. Es sollte schnell gehen.“