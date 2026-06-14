Das klingt aus heutiger Sicht wie blanker Hohn, nachdem das iranische Nationalteam sein geplantes Quartier in den USA nicht beziehen konnte, der von der FIFA nominierte somalische Schiedsrichter Omar Artan wegen angeblicher „Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen“ nicht einreisen durfte und etwa 500 Fans des Teams der Elfenbeinküste ihre Koffer wieder auspacken müssen, weil ihnen seitens der US-Regierung klargemacht wurde, dass man sie nicht auf amerikanischem Boden sehen möchte. Es werden mit Sicherheit nicht die letzten Skandale dieser Art gewesen sein, aber da kann Infantino, wie er in Mexiko jüngst klargestellt hat, nichts machen, denn „wir müssen respektieren, dass wir nicht die Könige der Welt sind, die über Regierungen und Polizei entscheiden“. Klar, schließlich kennt er den US-Präsidenten auch nur vom Hörensagen und überhaupt: Was kümmert ihn sein Geschwätz von gestern?