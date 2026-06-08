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In Straße von Sizilien

Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt

Wissen
08.06.2026 14:40
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im zentralen Mittelmeer ist jetzt erstmals ein ausgewachsener Weißer Hai in seinem natürlichen Lebensraum gefilmt worden. Er wurde von Tauchern der Meeresschutzorganisation Healthy Seas (Gesunde Meere; Anm.) während der Bergung von verlorenen Fischernetzen an einem Schiffswrack zwischen Sizilien und Tunesien gesichtet.

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Nach Angaben der Organisation handelt es sich um die ersten bekannten Videoaufnahmen eines erwachsenen Weißen Hais im Mittelmeer in freier Wildbahn. Der Taucher Derk Remmers, der die Begegnung filmte (siehe Video oben), sprach von einem außergewöhnlichen Ereignis, wie die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ berichtete.

Tier in der Straße von Sizilien gesichtet
Statistisch sei es wahrscheinlicher, den Jackpot in einer Lotterie zu gewinnen, als einem solchen Tier unter Wasser zu begegnen. Die Sichtung ereignete sich in der Straße von Sizilien, einem Gebiet mit hoher Artenvielfalt, das zugleich zu den am stärksten befischten Regionen des Mittelmeers zählt.

Erstmals ist im Mittelmeer ein ausgewachsener Weißer Hai (Bild) in seinem natürlichen Lebensraum ...
Erstmals ist im Mittelmeer ein ausgewachsener Weißer Hai (Bild) in seinem natürlichen Lebensraum gefilmt worden.(Bild: kameraOne/Derk Remmers)

Gebiet ist durch Überfischung bedroht
Die Direktorin der Organisation Healthy-Seas, Veronika Mikos, betonte in einer Aussendung, die Begegnung unterstreiche die ökologische Bedeutung des Gebietes und die Notwendigkeit, Bedrohungen wie verlorene Fischernetze und Überfischung einzudämmen.

Der Meeresbiologe Carlo Cattano bezeichnete die Beobachtung als wissenschaftlich wertvoll. Bisher stammten die meisten Erkenntnisse über Weiße Haie im Mittelmeer aus Funden toter Tiere oder Beifängen der Fischerei. Die Sichtung liefere wichtige Hinweise auf Verbreitung und Verhalten der vom Aussterben bedrohten Art.

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Verändert Klimawandel Lebensräume der Haie?
Experten verweisen zudem darauf, dass sich durch den Klimawandel die Lebensräume großer Haiarten verändern könnten. Studien deuten darauf hin, dass Weiße Haie künftig auch häufiger in europäischen Gewässern auftreten könnten.

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