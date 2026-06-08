Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt

Tier in der Straße von Sizilien gesichtet

Statistisch sei es wahrscheinlicher, den Jackpot in einer Lotterie zu gewinnen, als einem solchen Tier unter Wasser zu begegnen. Die Sichtung ereignete sich in der Straße von Sizilien, einem Gebiet mit hoher Artenvielfalt, das zugleich zu den am stärksten befischten Regionen des Mittelmeers zählt.