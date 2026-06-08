Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt

Im zentralen Mittelmeer ist jetzt erstmals ein ausgewachsener Weißer Hai in seinem natürlichen Lebensraum gefilmt worden. Er wurde von Tauchern der Meeresschutzorganisation Healthy Seas (Gesunde Meere; Anm.) während der Bergung von verlorenen Fischernetzen an einem Schiffswrack zwischen Sizilien und Tunesien gesichtet.
Nach Angaben der Organisation handelt es sich um die ersten bekannten Videoaufnahmen eines erwachsenen Weißen Hais im Mittelmeer in freier Wildbahn. Der Taucher Derk Remmers, der die Begegnung filmte (siehe Video oben), sprach von einem außergewöhnlichen Ereignis, wie die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ berichtete.
Tier in der Straße von Sizilien gesichtet
Statistisch sei es wahrscheinlicher, den Jackpot in einer Lotterie zu gewinnen, als einem solchen Tier unter Wasser zu begegnen. Die Sichtung ereignete sich in der Straße von Sizilien, einem Gebiet mit hoher Artenvielfalt, das zugleich zu den am stärksten befischten Regionen des Mittelmeers zählt.
Gebiet ist durch Überfischung bedroht
Die Direktorin der Organisation Healthy-Seas, Veronika Mikos, betonte in einer Aussendung, die Begegnung unterstreiche die ökologische Bedeutung des Gebietes und die Notwendigkeit, Bedrohungen wie verlorene Fischernetze und Überfischung einzudämmen.
Der Meeresbiologe Carlo Cattano bezeichnete die Beobachtung als wissenschaftlich wertvoll. Bisher stammten die meisten Erkenntnisse über Weiße Haie im Mittelmeer aus Funden toter Tiere oder Beifängen der Fischerei. Die Sichtung liefere wichtige Hinweise auf Verbreitung und Verhalten der vom Aussterben bedrohten Art.
Verändert Klimawandel Lebensräume der Haie?
Experten verweisen zudem darauf, dass sich durch den Klimawandel die Lebensräume großer Haiarten verändern könnten. Studien deuten darauf hin, dass Weiße Haie künftig auch häufiger in europäischen Gewässern auftreten könnten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.