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Kirchenkrise

„Ich bete, kann Gott aber nicht hören“

Vorarlberg
14.06.2026 07:55
Leere Kirchenbänke: In Vorarlberg ist Zahl der praktizierenden Katholiken stark zurückgegangen.
Leere Kirchenbänke: In Vorarlberg ist Zahl der praktizierenden Katholiken stark zurückgegangen.(Bild: Hannes Mallaun)
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

In Vorarlberg hat der Katholizismus lange Zeit eine große Rolle gespielt, im Ländle war man „gläubiger“ als in anderen Regionen. Das hat sich in vergangenen 20 Jahren grundlegend geändert. Der Schriftsteller Robert Schneider hat nachgeforscht, woran das liegen könnte.  

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„Ich bete, kann aber Gott nicht hören.“ Das ist eine Bemerkung, die die Religionslehrerin Tiziana Aspirante-Bautista an der kleinen Volksschule Berg/Götzis immer wieder von den Kindern zu hören bekommt. Der Direktor der VS-Markt in Götzis, Hannes Rothmund, spricht davon, dass die „Anzahl der Kinder ohne Bekenntnis und jener, die muslimischen Glaubens sind (…) signifikant zugenommen“ hat. (Pfarrkirchenblatt „Kontakt“, Nr. 3, 2026). Laut Rothmund sind von den 273 Kindern an seiner Schule 96 römisch-katholisch, 89 muslimisch, 44 ohne Bekenntnis und 44 Kinder verteilen sich auf restliche Religionsbekenntnisse.

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