„Ich bete, kann Gott aber nicht hören“

„Ich bete, kann aber Gott nicht hören.“ Das ist eine Bemerkung, die die Religionslehrerin Tiziana Aspirante-Bautista an der kleinen Volksschule Berg/Götzis immer wieder von den Kindern zu hören bekommt. Der Direktor der VS-Markt in Götzis, Hannes Rothmund, spricht davon, dass die „Anzahl der Kinder ohne Bekenntnis und jener, die muslimischen Glaubens sind (…) signifikant zugenommen“ hat. (Pfarrkirchenblatt „Kontakt“, Nr. 3, 2026). Laut Rothmund sind von den 273 Kindern an seiner Schule 96 römisch-katholisch, 89 muslimisch, 44 ohne Bekenntnis und 44 Kinder verteilen sich auf restliche Religionsbekenntnisse.