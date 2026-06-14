„Ich bete, kann Gott aber nicht hören“

In Vorarlberg hat der Katholizismus lange Zeit eine große Rolle gespielt, im Ländle war man „gläubiger“ als in anderen Regionen. Das hat sich in vergangenen 20 Jahren grundlegend geändert. Der Schriftsteller Robert Schneider hat nachgeforscht, woran das liegen könnte.
„Ich bete, kann aber Gott nicht hören.“ Das ist eine Bemerkung, die die Religionslehrerin Tiziana Aspirante-Bautista an der kleinen Volksschule Berg/Götzis immer wieder von den Kindern zu hören bekommt. Der Direktor der VS-Markt in Götzis, Hannes Rothmund, spricht davon, dass die „Anzahl der Kinder ohne Bekenntnis und jener, die muslimischen Glaubens sind (…) signifikant zugenommen“ hat. (Pfarrkirchenblatt „Kontakt“, Nr. 3, 2026). Laut Rothmund sind von den 273 Kindern an seiner Schule 96 römisch-katholisch, 89 muslimisch, 44 ohne Bekenntnis und 44 Kinder verteilen sich auf restliche Religionsbekenntnisse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.