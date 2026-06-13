Bregenzer Festspiele feiern 80-Jahr-Jubiläum

Dazu kommt in Kooperation mit dem Kulturservice der Landeshauptstadt Bregenz eine weitere Fotoausstellung im Wahrzeichen von Bregenz, nämlich im in der Oberstadt stehenden Martinsturm: Die dortige Schau mit dem Titel „Nach dem Applaus – Seebühnenteile und ihr neues Leben“ widmet sich von 13. Juni bis 31. Oktober dem überraschenden Nachleben ikonischer Kulissenteile rund um den Bodensee. Im vorarlberg museum werden anlässlich des Festspiel-Jubiläums im Panoramaraum fünf Hörstationen eingerichtet, an denen Menschen, die hinter den Kulissen, auf und abseits der Seebühne arbeiten, persönliche Erinnerungen und Geschichten rund um die Bregenzer Festspiele erzählen (13. Juni bis 23. August). Die Idee für die Ausstellungen stammt von Susanna Boehm, der Ausstattungsleiterin der Bregenzer Festspiele. Ihr oblag auch die Umsetzung.