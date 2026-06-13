Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausstellungen

Bregenzer Festspiele feiern 80-Jahr-Jubiläum

Vorarlberg
13.06.2026 15:00
Nicht zu übersehen: Die Bregenzer Festspiele feiern ihren Geburtstag.
Nicht zu übersehen: Die Bregenzer Festspiele feiern ihren Geburtstag.(Bild: APA/JOCHEN HOFER)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Großformatige Fotos in den Bregenzer Seeanlagen, eine Ausstellung im Festspielhaus, Hörstationen im vorarlberg museum: Die Bregenzer Festspiele laden ein, das Jubiläum mitzufeiern. 

0 Kommentare

Die 1946 gegründeten Bregenzer Festspiele feiern ihr 80-jähriges Jubiläum mit gleich mehreren Ausstellungen. Am Donnerstagabend eröffnete Festspielpräsident Hans-Peter Metzler im Showroom des Festspielhauses die Fotoausstellung „Re-Light! 80 Jahre Bregenzer Festspielbühnen“. Zuvor waren bei einem Spaziergang vom vorarlberg museum durch die Seeanlagen zum Festspielhaus acht Jahrzehnte „Spiel auf dem See“ in großformatigen Bildern bestaunt worden. Die Open-Air-Ausstellung und die Fotoausstellung im Festspielhaus sind aber noch nicht alles.

Dazu kommt in Kooperation mit dem Kulturservice der Landeshauptstadt Bregenz eine weitere Fotoausstellung im Wahrzeichen von Bregenz, nämlich im in der Oberstadt stehenden Martinsturm: Die dortige Schau mit dem Titel „Nach dem Applaus – Seebühnenteile und ihr neues Leben“ widmet sich von 13. Juni bis 31. Oktober dem überraschenden Nachleben ikonischer Kulissenteile rund um den Bodensee. Im vorarlberg museum werden anlässlich des Festspiel-Jubiläums im Panoramaraum fünf Hörstationen eingerichtet, an denen Menschen, die hinter den Kulissen, auf und abseits der Seebühne arbeiten, persönliche Erinnerungen und Geschichten rund um die Bregenzer Festspiele erzählen (13. Juni bis 23. August). Die Idee für die Ausstellungen stammt von Susanna Boehm, der Ausstattungsleiterin der Bregenzer Festspiele. Ihr oblag auch die Umsetzung.

Nicht nur ein Blick zurück
Mit den Bildern im Festspielhaus-Showroom werfen die Bregenzer Festspiele in Kooperation mit der Leica Galerie Wien einen Blick auf ihre Bühnenbilder der vergangenen 80 Jahre. Zu sehen sind die Modelle vergangener Inszenierungen, die vom deutschen Fotografen und Kinderbuchautor Jan von Holleben abgelichtet wurden. Holleben konnte am Donnerstag nicht anwesend sein, er ließ aber einige seiner Gedanken zu seinen Bildern übermitteln. Diese bewegten sich zwischen Erinnerung, Fantasie und Neuinterpretation. Schließlich solle das Jubiläum der Festspiele nicht nur ein Blick zurück sein.

In den Seeanlagen begrüßen zahlreiche Plakatwände Einheimische und Gäste: Die großformatigen Bilder zeigen die wichtigsten Operninszenierungen auf der Seebühne von 1946 bis heute. Die Ausstellung lädt ein, entlang der Geschichte der Bregenzer Seebühne in Richtung Festspielhaus zu schlendern und dabei in die visuelle Welt des Spiels auf dem See einzutauchen. Festspielintendantin Lilli Paasikivi bezeichnete den Gang durch die Seeanlagen als „unglaublich inspirierend“. 80 Jahre Spiel auf dem See bedeuteten „Mut, Fantasie und die Bereitschaft, Oper neu zu denken und zu entdecken“. Was 1946 mit einer Darbietung auf zwei Kieskähnen begann, habe sich zu „etwas weltweit Einzigartigem entwickelt“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
13.06.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 24°
Symbol wolkig
Bludenz
14° / 28°
Symbol heiter
Dornbirn
15° / 28°
Symbol wolkig
Feldkirch
14° / 28°
Symbol heiter

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
210.286 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
107.763 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
83.592 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1446 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
972 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
962 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr Vorarlberg
Ausstellungen
Bregenzer Festspiele feiern 80-Jahr-Jubiläum
Heimrennen in Leogang
Ländle-Mountainbikerin holt zweiten Weltcupsieg!
Ein Verletzter
Vom Kreisverkehr in den Gegenverkehr gekracht
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
E-Mobilität: Alles auf Lithium! Doch ist das gut?
In Lustenau:
Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Laster
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf