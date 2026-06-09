Ist ein Sommermärchen im Tiroler Tourismus drin?

Graue Regenwolken und ungemütliche Kälte lassen die Sommergefühle in dieser Woche häufig pausieren. Doch das soll nicht so bleiben: Die Ferien stehen vor der Tür – und damit die touristische Hochsaison. 48 Prozent der jährlichen Tiroler Nächtigungen werden inzwischen im Sommer erzielt.