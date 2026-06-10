„Unsere Gedanken sind bei Familie und Freunden“

Polizei ermittelt noch

Während Freunde und Familie – der 15-Jährige hat noch eine jüngere Schwester – mit der Trauer zu kämpfen haben, laufen die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang. Eigentlich hätte der Bursch im Unglücksbereich gar nicht unterwegs sein dürfen: Es gilt dort ein Fahrverbot.

Doch das dürften viele ignorieren, wie ein anderer Lkw-Fahrer dieser Baustelle auf Facebook schreibt: „Vorweg möchte ich mein aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken. Dem jungen Kollegen wünsche ich viel Kraft, um dieses schreckliche Erlebnis gut zu verarbeiten. Ich muss immer wieder feststellen, dass sich Menschen auf der Baustelle befinden, die dort nichts verloren haben. Es besteht auf den Wegen ein allgemeines Fahrverbot, dennoch sind immer wieder Radfahrer, Moped und Motorradfahrer wie auch Traktoren und auch Pkw innerhalb des Fahrverbots unterwegs. Ich habe vor zwei Wochen mehreren Personen gesagt, dass man hier was machen muss. Weiters habe ich mit der Polizei gesprochen, dass sie das vermehrt kontrollieren soll.“