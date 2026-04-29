11 Tipps für 48 Stunden

Bilbao ist uns nähergekommen, seit es neuerdings mit Austrian Airlines eine Direktverbindung ab Wien gibt. In etwas über zwei Stunden erreicht man Nordspanien, und schon im Landeanflug ist klar zu erkennen, dass die Landschaft sehr grün ist. Wir bleiben aber vorerst einmal in der Stadt, die am Mündungsgebiet des Nervión liegt. Nach wie vor spielen der nahe Hafen und die Industrie eine wichtige Rolle, der Unterschied ist allerdings, dass Touristen früher einen Bogen um das „spanische Ruhrgebiet“ gemacht haben. Heute ist das anders.