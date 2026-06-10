„Unglaublich!“ Blatter geht auf Infantino los

„Es ist unglaublich und absurd“

„Es ist unglaublich und absurd“, sagte Blatter. „Verweigert ein Land einem Schiedsrichter die Einreise, ist das ein schwerwiegendes Problem, und die Weltmeisterschaft sollte nicht in einem solchen Land stattfinden.“ Die Schuld sieht der 90-jährige Schweizer bei der FIFA. „Sie hat dieses Prinzip missachtet, und die USA haben es nicht respektiert. Wir können das Turnier nicht mehr stoppen, aber es ist ungeheuerlich.“