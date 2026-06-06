Kroatien schafft alle klassischen Mautstationen ab

Jene, die auf die Anmeldung vergessen, können diese im Rahmen einer Schnellregistrierung nachholen, heißt es. Dies bedeutet: Auf den Autobahnen werden hierfür eigene Spuren eingerichtet, die Registerzug erfolgt vor Ort mithilfe eines Scanners. Als Alternative kann laut dem ÖAMTC eine Mautbox organisiert werden, die an der Windschutzscheibe angebracht wird. Die Maut werde kontaktlos über eine Schnellspur abgerechnet. Achtung: Für Lkw, Busse und andere Fahrzeuge über 3,5 t ist die Mautbox Pflicht.