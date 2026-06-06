Achtung vor Fake News
Kroatien schafft alle klassischen Mautstationen ab
Das beliebte Urlaubsland Kroatien stellt ab dem kommenden Herbst sukzessive die Bezahlung der Maut um. Angesichts der zahlreichen im Internet herumgeisternden Falschinformationen gilt es Vorsicht walten zu lassen – die „Krone“ hat die geprüften Infos aus verlässlicher Quelle zusammengetragen.
Um lästige Staus zu vermeiden, werden die Mautstationen in Kroatien bald der Vergangenheit angehören. Autofahrer sollen in Zukunft nämlich die fällige Gebühr ohne Anhalten bezahlen können. Gelingen werde dies mit einer automatischen Nummernschilderkennung: Insgesamt 212 Mautportale und 1744 Kameras sollen die Fahrzeuge automatisch erfassen, die Maut wird im Nachhinein abgerechnet, heißt es vonseiten des ÖAMTC. Den Lenkern stehen für das Prozedere zwei verschiedene Varianten zur Verfügung.
Digitale Kennzeichenregistrierung oder Mautbox
Lenker von Motorrädern und Fahrzeugen bis 3,5t können demnach zur Entrichtung der Maut im Vorfeld über das offizielle Webportal Crolibertas eine digitale Kennzeichenregistrierung durchführen und dort die gewünschte Zahlungsmethode (Kreditkarte, PayPal oder SEPA-Lastschrift) wählen. Die Kameras sollen die Kennzeichen dann automatisch erfassen.
Jene, die auf die Anmeldung vergessen, können diese im Rahmen einer Schnellregistrierung nachholen, heißt es. Dies bedeutet: Auf den Autobahnen werden hierfür eigene Spuren eingerichtet, die Registerzug erfolgt vor Ort mithilfe eines Scanners. Als Alternative kann laut dem ÖAMTC eine Mautbox organisiert werden, die an der Windschutzscheibe angebracht wird. Die Maut werde kontaktlos über eine Schnellspur abgerechnet. Achtung: Für Lkw, Busse und andere Fahrzeuge über 3,5 t ist die Mautbox Pflicht.
Auf dieser Strecke startet Umstellung
Entgegen diversen Medienberichten ändert sich diesen Sommer noch nichts. Die Umstellung wird ab September 2026 in Angriff genommen und bis Ende Februar 2027 andauern. Gestartet werden soll mit der Strecke auf der Autobahn A3 zwischen Zagreb und Lipovac. Offiziell wird es das System landesweit ab 1. März 2027 geben.
Diesen Sommer werden Kroatien-Urlaubern lästige Wartezeiten wohl noch nicht erspart bleiben. Ab Herbst heißt es dann: Besser im Vorfeld die Registrierung durchführen oder eine Mautbox organisieren. Dann sollte alles laufen wie am Schnürchen.
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