Daumengroßes Igel-Baby erfolgreich operiert

Besonders schwierig war die Narkose. Einen Zugang zu legen oder die Vitalwerte zu überwachen, wie bei größeren Tieren üblich, ist bei einem so kleinen Patienten kaum möglich. Stattdessen wurde der Igel immer wieder in eine Inhalationsbox gelegt und mit Narkosegas in einen kurzen Schlaf versetzt. „Dann konnten wir zwei bis drei Minuten operieren, bevor er wieder zurück in die Box musste“, schildert der Tierarzt.