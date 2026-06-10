Emotionaler Abschied: „Ich bin extrem dankbar“

Für Österreichs Handball-Ikone Niko Bilyk endete die beeindruckende Ära bei Kiel. Mit gesamt 15 Titeln – darunter der Champions-League-Triumph 2020. „Ich bin extrem dankbar. Denn ich hatte hier zehn unfassbare Jahre, habe mich als Spieler enorm weiterentwickelt, viele coole Leute getroffen und wurde Familienvater. Es gibt viel, auf das ich stolz bin“, so der 29-jährige Aufbau, den seine Frau Tamara und Tochter Olivia bei der Abschiedsrede begleiteten. „Das war emotionaler als gedacht. Ich wollte mehr mit einem Lächeln als mit einem weinenden Auge gehen, werde stets positiv auf diese Zeit zurückblicken.“ Ihm habe es „alles bedeutet, für den THW zu spielen. Das war seit der Kindheit mein größter Traum und Wunsch.“