Emotionaler Abschied: „Ich bin extrem dankbar“

Für Österreichs Handball-Star Niko Bilyk endete nach 417 Spielen die Ära beim deutschen Topklub Kiel. Der Aufbau, der die Zebras gegen Lemgo als Kapitän anführen durfte, „war es eine unfassbare Zeit, die mir niemand mehr wegnehmen kann.“ Nun geht‘s samt Familie in die Schweiz, wartet Kriens-Luzern.
Saisonabschluss gegen Lemgo mit den ÖHB-Assen Lukas Hutecek und Consti Möstl. Rund 10.000 Fans sorgten nochmals für eine volle Ostseehalle. Papa Sergiy, mit dem er bei den Fivers bis 2016 gemeinsam gespielt hatte, entrollte ein Transparent – und am Ende übermannten auch den sonst so besonnenen Niko Bilyk die Emotionen.
Für Österreichs Handball-Ikone Niko Bilyk endete die beeindruckende Ära bei Kiel. Mit gesamt 15 Titeln – darunter der Champions-League-Triumph 2020. „Ich bin extrem dankbar. Denn ich hatte hier zehn unfassbare Jahre, habe mich als Spieler enorm weiterentwickelt, viele coole Leute getroffen und wurde Familienvater. Es gibt viel, auf das ich stolz bin“, so der 29-jährige Aufbau, den seine Frau Tamara und Tochter Olivia bei der Abschiedsrede begleiteten. „Das war emotionaler als gedacht. Ich wollte mehr mit einem Lächeln als mit einem weinenden Auge gehen, werde stets positiv auf diese Zeit zurückblicken.“ Ihm habe es „alles bedeutet, für den THW zu spielen. Das war seit der Kindheit mein größter Traum und Wunsch.“
Aber nun öffnet sich für den Wiener eine neue Tür – beim Schweizer Meister Kriens-Luzern. „Das ist ein sehr ambitionierter Klub. Ich freue mich auf diese Aufgabe und möchte helfen, die Ziele zu erreichen.“ Und: „Luzern, mit dem See und den Bergen herum, ist so schön. Das ist etwas, auf das wir uns als Familie freuen. Das werden wir sehr genießen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.