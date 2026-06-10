Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bilyk verließ Kiel

Emotionaler Abschied: „Ich bin extrem dankbar“

Handball
10.06.2026 16:45
Österreichs Teamkapitän Niko Bilyk.
Österreichs Teamkapitän Niko Bilyk.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Für Österreichs Handball-Star Niko Bilyk endete nach 417 Spielen die Ära beim deutschen Topklub Kiel. Der Aufbau, der die Zebras gegen Lemgo als Kapitän anführen durfte, „war es eine unfassbare Zeit, die mir niemand mehr wegnehmen kann.“ Nun geht‘s samt Familie in die Schweiz, wartet Kriens-Luzern.

0 Kommentare

Saisonabschluss gegen Lemgo mit den ÖHB-Assen Lukas Hutecek und Consti Möstl. Rund 10.000 Fans sorgten nochmals für eine volle Ostseehalle. Papa Sergiy, mit dem er bei den Fivers bis 2016 gemeinsam gespielt hatte, entrollte ein Transparent – und am Ende übermannten auch den sonst so besonnenen Niko Bilyk die Emotionen.

Papa Sergiy entrollte ein Transparent von und für Niko.
Papa Sergiy entrollte ein Transparent von und für Niko.(Bild: DAIKIN HBL/Klahn)

Für Österreichs Handball-Ikone Niko Bilyk endete die beeindruckende Ära bei Kiel. Mit gesamt 15 Titeln – darunter der Champions-League-Triumph 2020. „Ich bin extrem dankbar. Denn ich hatte hier zehn unfassbare Jahre, habe mich als Spieler enorm weiterentwickelt, viele coole Leute getroffen und wurde Familienvater. Es gibt viel, auf das ich stolz bin“, so der 29-jährige Aufbau, den seine Frau Tamara und Tochter Olivia bei der Abschiedsrede begleiteten. „Das war emotionaler als gedacht. Ich wollte mehr mit einem Lächeln als mit einem weinenden Auge gehen, werde stets positiv auf diese Zeit zurückblicken.“ Ihm habe es „alles bedeutet, für den THW zu spielen. Das war seit der Kindheit mein größter Traum und Wunsch.“

Bilyk mit THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.
Bilyk mit THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.(Bild: GEPA)

Aber nun öffnet sich für den Wiener eine neue Tür – beim Schweizer Meister Kriens-Luzern. „Das ist ein sehr ambitionierter Klub. Ich freue mich auf diese Aufgabe und möchte helfen, die Ziele zu erreichen.“ Und: „Luzern, mit dem See und den Bergen herum, ist so schön. Das ist etwas, auf das wir uns als Familie freuen. Das werden wir sehr genießen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
10.06.2026 16:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
111.337 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
89.807 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
84.441 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1521 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1171 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Handball
Bilyk verließ Kiel
Emotionaler Abschied: „Ich bin extrem dankbar“
Handball – Das Magazin
Titel-Premiere! JAGS-Präsident ist überglücklich
Handball-Champions
„Puls war noch nie so niedrig wie vor Spielende“
Fivers im Showdown
„Wir werden in unserer Hölle zurückschlagen“
Vöslau vor Premiere
Keeper Kaiper: „Das ist nur mehr verrückt!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf