Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OnlyFans-Karriere?

Sweeney bricht ihr Schweigen zu den Skandal-Szenen

Society International
10.06.2026 17:00
Sweeney verstand die Beweggründe, warum ihre Figur OnlyFans machte – für sich schloss sie das ...
Sweeney verstand die Beweggründe, warum ihre Figur OnlyFans machte – für sich schloss sie das jetzt aber aus.(Bild: HBO Max)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die letzte Staffel von „Euphoria“ ist Geschichte – doch die Diskussionen reißen nicht ab. Jetzt äußert sich Sydney Sweeney erstmals ausführlich zu den Skandal-Szenen ihrer Figur Cassie und verrät, warum sie privat völlig anders handeln würde.

0 Kommentare

Kaum eine Serienfigur hat in der finalen Staffel von „Euphoria“ für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie Cassie Howard. Besonders ihre Karriere als OnlyFans-Star und die zahlreichen freizügigen Szenen sorgten weltweit für heftige Diskussionen unter den Fans.

Jetzt bricht die Darstellerin Sydney Sweeney (28) ihr Schweigen.

Im Gespräch mit „Vanity Fair“ blickt die Hollywood-Schauspielerin auf die kontroverse Entwicklung ihrer Serienfigur zurück – und zieht eine klare Grenze zwischen sich und Cassie.

Sydney Sweeney prägte die letzte Staffel von „Euphoria“ – ihre Rolle sorgte für mehr Aufregung ...
Sydney Sweeney prägte die letzte Staffel von „Euphoria“ – ihre Rolle sorgte für mehr Aufregung als der Serientod mehrerer Hauptdarsteller.(Bild: HBO Max)

„Würde ich persönlich diese Entscheidungen treffen? Nein, natürlich nicht“, erklärt Sweeney offen.

„Das ist Cassies Leben, nicht meines“
Trotzdem habe sie nie Zweifel daran gehabt, die Geschichte ihrer Figur konsequent zu erzählen.

„Ich spiele einen Charakter. Das ist Cassies Leben, nicht meines“, betont die Schauspielerin.

In der finalen „Euphoria“-Staffel verdient Cassie (Sydney Sweeney) als OnlyFans-Model Geld.
In der finalen „Euphoria“-Staffel verdient Cassie (Sydney Sweeney) als OnlyFans-Model Geld.(Bild: HBO Max)

Vor allem Cassies OnlyFans-Handlung entwickelte sich zu einem der meistdiskutierten Themen der finalen Staffel. Während einige Fans die Entwicklung als mutigen Schritt lobten, kritisierten andere die explizite Darstellung scharf.

Junge Frau, die geliebt werden will
Sydney Sweeney kann die Reaktionen nachvollziehen. Gleichzeitig sei für sie immer klar gewesen, warum Cassie diesen Weg einschlägt.

Lesen Sie auch:
Sydney Sweeney weigerte sich, in der letzten Staffel von „Euphoria“ weniger Haut zu zeigen
„Euphoria“-Zoff
Sydney Sweeney verhinderte Kürzung von Sex-Szenen
02.06.2026
Nach OnlyFans-Eklat
Sweeney kontert Hatern mit extra-freizügigen Fotos
01.06.2026
Britney lässt grüßen!
Sydney Sweeney schockt mit nacktem Schlangentanz
20.05.2026

Die Schauspielerin beschreibt ihre Figur als junge Frau, die ihr ganzes Leben nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe sucht. Genau diese Sehnsucht habe letztlich zu den Entscheidungen geführt, die Zuschauer in der letzten Staffel zu sehen bekamen.

Besonders überraschend: Serienmacher Sam Levinson wollte einige der umstrittenen Szenen ursprünglich deutlich zurückhaltender inszenieren.

Doch offenbar war es ausgerechnet Sydney Sweeney selbst, die dagegen argumentierte.

Als Levinson überlegte, die OnlyFans-Geschichte ohne größere Nacktdarstellungen umzusetzen, habe sie ihn darauf hingewiesen, dass dies kaum glaubwürdig wirken würde.

Die Schauspielerin schreckten die sehr expliziten Szenen nicht ab. Sie wollte, dass der ...
Die Schauspielerin schreckten die sehr expliziten Szenen nicht ab. Sie wollte, dass der OnlyFans-Content glaubwürdig war.(Bild: Viennareport)

Für die Schauspielerin stand fest: Wenn man diese Geschichte erzählt, müsse man sie auch konsequent erzählen.

Sam Levinson schwärmt noch heute von der Zusammenarbeit mit seinem Star.

Serien-Schöpfer lobt Sweeny als „furchtlos“
Der „Euphoria“-Schöpfer bezeichnet Sweeney als „furchtlose Schauspielerin“, die bereit sei, auch schwierige und unangenehme Szenen kompromisslos umzusetzen.

Zwischen Regisseur und Schauspielerin habe während der gesamten Produktion großes Vertrauen geherrscht.

Auch Wochen nach dem großen Finale bleibt Cassies Geschichte eines der meistdiskutierten Themen rund um „Euphoria“.

Laut dem Serienschöpfer war Sweeney bei den Dreharbeiten „furchtlos“.
Laut dem Serienschöpfer war Sweeney bei den Dreharbeiten „furchtlos“.(Bild: Viennareport)

Während manche Zuschauer die Entwicklung als tragische Charakterstudie feiern, sehen andere darin die schockierendste Handlung der gesamten Serie.

Sydney Sweeney selbst scheint ihren Frieden mit der Debatte gefunden zu haben. Für sie zählt vor allem eines: ihrer Figur gerecht geworden zu sein.

Und genau deshalb steht sie auch heute noch hinter den Szenen, die für die größten Schlagzeilen der finalen Staffel sorgten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.06.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
111.337 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
89.807 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
84.441 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1521 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1171 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Society International
OnlyFans-Karriere?
Sweeney bricht ihr Schweigen zu den Skandal-Szenen
Plötzlich Bob-Frisur!
Meis überrascht Fans mit radikaler Typveränderung
Fall in Deutschland
Mallorca-Gericht weist Einspruch von Fernandes ab
Antrag schon gestellt
Noch eins seiner Kinder will Namen Pitt ablegen!
Trend gewonnen!
Katzenberger packt aus: „Oben-ohne-Fotos mit 15!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf