Sweeney bricht ihr Schweigen zu den Skandal-Szenen

Die letzte Staffel von „Euphoria“ ist Geschichte – doch die Diskussionen reißen nicht ab. Jetzt äußert sich Sydney Sweeney erstmals ausführlich zu den Skandal-Szenen ihrer Figur Cassie und verrät, warum sie privat völlig anders handeln würde.
Kaum eine Serienfigur hat in der finalen Staffel von „Euphoria“ für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie Cassie Howard. Besonders ihre Karriere als OnlyFans-Star und die zahlreichen freizügigen Szenen sorgten weltweit für heftige Diskussionen unter den Fans.
Jetzt bricht die Darstellerin Sydney Sweeney (28) ihr Schweigen.
Im Gespräch mit „Vanity Fair“ blickt die Hollywood-Schauspielerin auf die kontroverse Entwicklung ihrer Serienfigur zurück – und zieht eine klare Grenze zwischen sich und Cassie.
„Würde ich persönlich diese Entscheidungen treffen? Nein, natürlich nicht“, erklärt Sweeney offen.
„Das ist Cassies Leben, nicht meines“
Trotzdem habe sie nie Zweifel daran gehabt, die Geschichte ihrer Figur konsequent zu erzählen.
„Ich spiele einen Charakter. Das ist Cassies Leben, nicht meines“, betont die Schauspielerin.
Vor allem Cassies OnlyFans-Handlung entwickelte sich zu einem der meistdiskutierten Themen der finalen Staffel. Während einige Fans die Entwicklung als mutigen Schritt lobten, kritisierten andere die explizite Darstellung scharf.
Junge Frau, die geliebt werden will
Sydney Sweeney kann die Reaktionen nachvollziehen. Gleichzeitig sei für sie immer klar gewesen, warum Cassie diesen Weg einschlägt.
Die Schauspielerin beschreibt ihre Figur als junge Frau, die ihr ganzes Leben nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe sucht. Genau diese Sehnsucht habe letztlich zu den Entscheidungen geführt, die Zuschauer in der letzten Staffel zu sehen bekamen.
Besonders überraschend: Serienmacher Sam Levinson wollte einige der umstrittenen Szenen ursprünglich deutlich zurückhaltender inszenieren.
Doch offenbar war es ausgerechnet Sydney Sweeney selbst, die dagegen argumentierte.
Als Levinson überlegte, die OnlyFans-Geschichte ohne größere Nacktdarstellungen umzusetzen, habe sie ihn darauf hingewiesen, dass dies kaum glaubwürdig wirken würde.
Für die Schauspielerin stand fest: Wenn man diese Geschichte erzählt, müsse man sie auch konsequent erzählen.
Sam Levinson schwärmt noch heute von der Zusammenarbeit mit seinem Star.
Serien-Schöpfer lobt Sweeny als „furchtlos“
Der „Euphoria“-Schöpfer bezeichnet Sweeney als „furchtlose Schauspielerin“, die bereit sei, auch schwierige und unangenehme Szenen kompromisslos umzusetzen.
Zwischen Regisseur und Schauspielerin habe während der gesamten Produktion großes Vertrauen geherrscht.
Auch Wochen nach dem großen Finale bleibt Cassies Geschichte eines der meistdiskutierten Themen rund um „Euphoria“.
Während manche Zuschauer die Entwicklung als tragische Charakterstudie feiern, sehen andere darin die schockierendste Handlung der gesamten Serie.
Sydney Sweeney selbst scheint ihren Frieden mit der Debatte gefunden zu haben. Für sie zählt vor allem eines: ihrer Figur gerecht geworden zu sein.
Und genau deshalb steht sie auch heute noch hinter den Szenen, die für die größten Schlagzeilen der finalen Staffel sorgten.
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