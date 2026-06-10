Wilde Erpressungsvorwürfe erschüttern die Türkei

Polizei weist Vorwürfe zurück

Die Istanbuler Polizeidirektion wies die Vorwürfe als gegenstandslos von sich. Der gesamte Prozess der Festnahme sei im Rahmen der Verfassung und der Prinzipien der Menschenrechte erfolgt, hieß es auf einer auf X veröffentlichten Erklärung. Die Angeklagte sitzt seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem Korruption vor, sie weist das zurück.