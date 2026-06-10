Sohn von Paul Scharner wechselt zu Zweitligist

Zweitligist FAC Wien treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und präsentierte am Mittwoch mit Paul Pius Scharner einen vielversprechenden und namhaften Neuzugang für die Torhüterposition.

Der 18-jährige U17-Vizeweltmeister ist Sohn des ehemaligen ÖFB-Kickers Paul Scharner und wechselt von der Akademie St. Pölten nach Floridsdorf.