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U17-Vizeweltmeister

Sohn von Paul Scharner wechselt zu Zweitligist

Fußball National
10.06.2026 16:54
(Bild: FAC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweitligist FAC Wien treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und präsentierte am Mittwoch mit Paul Pius Scharner einen vielversprechenden und namhaften Neuzugang für die Torhüterposition.

Der 18-jährige U17-Vizeweltmeister ist Sohn des ehemaligen ÖFB-Kickers Paul Scharner und wechselt von der Akademie St. Pölten nach Floridsdorf.

 

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„Der FAC ist insbesondere für junge Torhüter ein sehr gutes Sprungbrett. Man hat schon in der Vergangenheit gesehen, dass einige meiner Vorgänger talentierte Tormänner waren und ihnen der nächste Schritt in der Karriere gelungen ist. Ich möchte mich in Floridsdorf durchsetzen, einen wichtigen Beitrag leisten und an die starke Vorsaison anschließen“, zeigt sich Scharner voller Tatendrang. Der 1,95 Meter große Schlussmann unterschreibt einen langfristigen Profivertrag bis Sommer 2029.

Vizeweltmeister
Der Sohn des gleichnamigen, ehemaligen 40-fachen ÖFB-Teamspielers Paul Scharner wurde in Wigan (England) geboren und war im vergangenen Winter Teil der erfolgreichen U17-Vizeweltmeister-Auswahl von Hermann Stadler in Katar. In der Endrunde kam Scharner im Gruppenspiel gegen Neuseeland zum Einsatz und stand über 90 Minuten auf dem Platz. Aktuell steht der 18-Jährige im Aufgebot der U19 von Oliver Lederer und lief zuletzt in der EM-Qualifikation gegen Deutschland auf.

Paul Scharner mit „Krone“-Reporter Martin Grasl
Paul Scharner mit „Krone“-Reporter Martin Grasl(Bild: Mario Urbantschitsch)

Scharner verbrachte seine fußballerische Jugend beim SV Wienerwald, in Hagenbrunn, Kilb und Purgstall. 2021 erfolgte der Wechsel in die Akademie St. Pölten, wo er alle Nachwuchsabteilungen durchlief. Im Frühjahr 2026 sammelte Scharner auf Leihbasis beim SKN St. Pölten erste Erfahrungen im Profifußball. Zu einem Einsatz in der 2. Liga kam der 18-Jährige allerdings noch nicht.

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