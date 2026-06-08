Satellit statt Handymast: Provider blicken ins All

Der Luxemburger Satellitenbetreiber OQ Technology ist ein kleiner Anbieter mit aktuell fünf Satelliten im Weltall. Drei weitere Satelliten sind für heuer geplant. Die Satelliten sind nur so groß wie ein Schuhkarton. Sie können Warnmeldungen ausspielen, ermöglichen derzeit aber keinen beidseitigen Datenverkehr. Bereits kommendes Jahr soll eine neue Generation von Satelliten die beidseitige Kommunikation ermöglichen. Die Satelliten umkreisen die Erde in einer verhältnismäßig geringen Höhe von 500 Kilometern. Bis 2028 oder 2029 möchte OQ 150 Satelliten im Orbit haben. Damit wäre eine „kontinuierliche Abdeckung“ inklusive der Nutzung von datenintensiveren Anwendungen möglich, sagt Firmengründer Omar Qaise. Dann sollen nicht nur Text- und Sprachübertragungen, sondern auch Videoübertragungen, etwa von Drohnen, möglich sein.