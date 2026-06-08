So viele Österreicher vertrauen den KI-Chatbots

Die Infografik zeigt die Nutzung und das Vertrauen in KI-Anwendungen in Österreich. 63 % der Befragten haben schon KI-Anwendungen genutzt, 37 % nicht. Beim Vertrauen in KI-generierte Ergebnisse prüfen 49 % selten, 42 % sind skeptisch und prüfen meist, 8 % überprüfen immer, und 2 % hinterfragen nie. Quelle: Forum Mobilkommunikation.