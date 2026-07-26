Transfer-Wirbel: Bayern-Kicker widerspricht Freund

Aufgefüllt wurde der Kader mit zahlreichen Nachwuchsspielern aus dem Campus. Auch die Leihrückkehrer Sacha Boey und Joao Palhinha, die als Wechselkandidaten gelten, gehörten dazu. „Sie (Anm. d. Red.: Boey und Palhinha) wissen Bescheid. Sie trainieren jetzt mit, aber sie werden in unserer Planung keine große Rolle mehr spielen. Sie sind gute Spieler, sie trainieren ordentlich, sie werden jetzt dabei bleiben. Aber der Plan ist, dass sie die nächsten Schritte wo anders gehen“, stellte Sportdirektor Christoph Freund klar.