Zwei Alpinunfälle endeten mit Rückenverletzungen

Das schöne Bergwetter lockte am Samstag viele Alpinisten in die Höhe. Zwischenfälle blieben leider nicht aus – etwa im Stubaital und im Lechtal in Tirol. Ein Wanderer und eine Kletterin wurden dabei verletzt.
Am Samstagvormittag unternahm ein 46-jähriger Deutscher eine Bergtour auf den Gipfel des sogenannten Wilden Hinterbergl im Oberbergtal, Gemeinde Neustift im Stubaital. Beim Abstieg in Richtung der Franz-Senn-Hütte, ca. 50 Meter unterhalb des Gipfels, verlor der Mann gegen 11.30 Uhr den Halt und stürzte etwa zwei Meter über eine Geländekante ab. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen im Rückenbereich zu. Durch den alarmierten Hubschrauber wurde er vom Hubschrauber C1 ins Krankenhaus Hall geflogen.
Tritt brach aus, Frau stürzte ab
Am selben Tag unternahm eine zweiköpfige Seilschaft eine Klettertour auf die Urbeleskarspitze im Gemeindegebiet von Hinterhornbach. Eine 57-jährige Deutsche (aus dem Raum Stuttgart stammend) befand sich als Teil der Seilschaft gegen 12.55 Uhr im Vorstieg, als ca. 70 Meter unterhalb des Gipfels ein Tritt ausbrach und die Frau schließlich den Halt verlor. Sie stürzte etwa zwei Meter in das Seil und prallte gegen die Felswand, wodurch sie sich ebenfalls erhebliche Verletzungen im Rückenbereich zuzog. Sie wurde durch den Notarzthubschrauber „RK 2“ ins Krankenhaus geflogen.
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