Die Chronologie der Terrornacht von Berlin

Kürzlich aus Jugendarrest entlassen

Die Polizei rief dazu auf, sich dem Mann nicht zu nähern, da er möglicherweise „bewaffnet und gefährlich“ sei. Ballout ist amtsbekannt und wird der islamistischen Szene zugerechnet. Laut „Bild“ wurde der 21-Jährige erst im Mai aus dem Jugendarrest entlassen. Es gibt Informationen über einen möglichen Mittäter, dessen Identität noch unbekannt ist.