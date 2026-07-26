Großfahndung läuft
Die Chronologie der Terrornacht von Berlin
Nach dem Angriff am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin hat die Polizei einen mutmaßlichen Verdächtigen identifiziert und fahndet nach ihm. Bei seiner Terrorfahrt soll Abdul Ballout mit einem weißen Transporter in einen Baum gekracht, zu Fuß geflüchtet und mit einer Stichwaffe auf Passanten losgegangen sein. Die Chronologie der Tatnacht lesen Sie hier.
Eine Frau starb nach dem Angriff noch am Tatort. Insgesamt wurden 16 Menschen verletzt, acht davon schwer. Drei Opfer schweben in Lebensgefahr.
Mann „bewaffnet und gefährlich“
Die Großfahndung nach dem 21-jährigen Lenker des weißen, angemieteten Kleinbusses läuft auf Hochtouren. Polizeibehörden in Österreich, den Niederlanden, Polen, Belgien, Luxemburg, Frankreich, der Schweiz, Tschechien und Dänemark wurden alarmiert.
Aktuelle Bilder aus Berlin:
Ein erstes Fahndungsfoto des 1,9 Meter großen, schlanken Abdul Ballout (siehe unten) wurde am frühen Sonntagmorgen veröffentlicht. Im Ortsteil Schöneberg gab es noch in der Nacht eine – ergebnislose – Hausdurchsuchung.
Kürzlich aus Jugendarrest entlassen
Die Polizei rief dazu auf, sich dem Mann nicht zu nähern, da er möglicherweise „bewaffnet und gefährlich“ sei. Ballout ist amtsbekannt und wird der islamistischen Szene zugerechnet. Laut „Bild“ wurde der 21-Jährige erst im Mai aus dem Jugendarrest entlassen. Es gibt Informationen über einen möglichen Mittäter, dessen Identität noch unbekannt ist.
- Bis kurz vor 22 Uhr: Die Pride Parade war friedlich verlaufen. Hunderttausende Menschen waren durch Berlin gezogen, die Veranstaltung war mit Pollern und Straßensperren gesichert. Anschließend wurde beim Christopher Street Day bis in die Nachtstunden gefeiert. Vor dem Brandenburger Tor läuft die Abschlussveranstaltung, Sarah Connor steht auf der Bühne.
- Gegen 22 Uhr: Ein weißer Citroën Space Tourer fährt auf dem Ahornsteig im Tiergarten mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge. Mehrere Menschen werden erfasst. Das Fahrzeug prallt anschließend gegen einen Baum. Eine Frau stirbt am Tatort.
- Unmittelbar danach: Mindestens eine Person verlässt das Fahrzeug und flüchtet zu Fuß. Mehrere Menschen sollen mit Stichwerkzeugen – Zeugen berichten von einer Machete – verletzt worden sein. Ob der Fahrer auch für diese Angriffe verantwortlich ist und ob es einen Mittäter gab, ist Gegenstand der Ermittlungen.
- Wenige Minuten später: Feuerwehr, Rettungskräfte und Notärzte rücken mit einem Großaufgebot an. Ersthelfer kümmern sich um Verletzte.
Dieser X-Beitrag zeigt den Moment der Veranstaltungsabsage:
- Gegen 22.15 Uhr: Die Abschlussveranstaltung wird abgebrochen. Besucher werden aufgefordert, das Gelände ruhig in Richtung Hauptbahnhof zu verlassen und die Siegessäule sowie den Tiergarten zu meiden. Das Gebiet wird weiträumig abgesperrt.
- In den folgenden Stunden: Behörden melden 16 Verletzte. Drei Menschen schweben in Lebensgefahr, acht weitere sind schwer verletzt. Rund 30 Personen müssen noch vor Ort psychologisch betreut werden.
- In der Nacht: Die Polizei fahndet mit Hubschraubern, Wärmebilddrohnen und Spezialkräften nach dem Flüchtigen. Eine Wohnung in Berlin Schöneberg wird durchsucht. Erste Fahndungsmaßnahmen an den deutschen Außengrenzen werden eingeleitet, Behörden der Nachbarstaaten informiert.
- Am frühen Sonntagmorgen: Polizei und Generalstaatsanwaltschaft identifizieren den 21 Jahre alten Abdul Ballout als Tatverdächtigen und veröffentlichen ein Foto. Die Polizei warnt davor, ihn anzusprechen.
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