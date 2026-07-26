69 Mio. Euro für leistbares Wohnen in Innsbruck

Die Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) blickt auf ein intensives und erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Mit einem Bauvolumen von 68,9 Millionen Euro setzte die IIG zahlreiche Bauprojekte um. Davon entfielen 27,9 Millionen Euro auf Neubauten, 25,9 Millionen Euro auf Sanierung und Instandhaltung, 8,8 Millionen Euro auf Wohnungssanierungen sowie 6,3 Millionen Euro auf das Bauvolumen der Innsbrucker Immobilien Service GmbH (IISG). 2025 stellte die IIG mehrere bedeutende Projekte fertig. Dazu zählen 17 geförderte Mietwohnungen in der Wiesengasse 19b, insgesamt 50 geförderte Miet- und Eigentumswohnungen in der Wohnanlage Am Bichl III sowie 173 moderne Wohnplätze für Studierende und Lehrende im Gästehaus GreenINN in der Karmelitergasse.